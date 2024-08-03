Российские военные закрывали собой гражданских, когда украинские боевики пытались штурмовать их дом в донецком Нью-Йорке. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец Андрей Лазарев, эвакуированный из этого поселка в пригороде Торецка.

Мужчина сообщил, что вместе с гражданской женой готовился к выводу в тыл, но им пришлось жить в чужом доме, так как их сожгли. Несколько дней рядом с ними находились около пяти российских военных. Лазарева вместе с женой положили спать в самой безопасной комнате. Один из бойцов ВС РФ в зале контролировал через окно дорогу и подступы к дому.

На рассвете солдаты ВСУ попытались штурмовать дом. Один из российских военных, пока другие отстреливались, заскочил к ним в комнату и сказал спрятаться в дальнем углу.

«(ВСУ — прим. ред.) пытались штурмовать дом, нас ребята вывели, своими спинами закрывали, вывели в подвал и дали отпор украинцам», — заявил Лазарев.

Ранее беженцы из донецкой Раздоловки рассказали, что украинские боевики ударили по ним дронами-камикадзе, когда они эвакуировались на подконтрольную России территорию.