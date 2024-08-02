Украинские дроны-камикадзе атаковали мирных жителей во время эвакуации в ДНР

Украинские боевики ударили дронами-камикадзе по беженцам, которые эвакуировались из Раздоловки в ДНР на подконтрольную российским военным территорию. Об этом рассказали РИА «Новости» мирные жители, которые смогли сбежать.

Один из эвакуированных рассказал, что сосед ему сообщил о российских войсках в селе. Тогда он решил перейти на подконтрольную ВС РФ территорию. За подбитым танком была тропа, по которой мужчина и еще несколько человек планировали пойти. Они почти дошли до дороги, как услышали взрыв. Потом заметили дрон-камикадзе.

Мужчина призвал остальных прыгать в яму рядом с танком. Беспилотник ударил в технику.

«Меня слегка, наверное, контузило. Потом в посадку перебежали. Тогда следующий прилетел. Потом, когда ребята русские начали стрелять, мы уже поняли, что это по украинскому дрону стреляют», — сказал он.

Когда они вышли из посадок, их сопровождал уже российский дрон до самого Соледара.

Еще один беженец заверил, что украинские боевики знали, что атакуют именно гражданских. Он предположил, что по ним ударили из-за перехода на российскую территорию.