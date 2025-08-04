Подразделения ВС РФ завершили зачистку от ВСУ окраин Часова Яра в ДНР, освобожденного 31 июля. Об этом рассказал командир штурмового взвода с позывным Дым в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Его процитировало РИА «Новости» .

«Окраины все полностью зачищены. Противник отступил, отходит в сторону Константиновки. Мы его догоняем, уничтожаем. Как давили, так гнать и будем», — сказал военнослужащий.

По его словам, российские бойцы работают «с большим уже опытом».

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения 98-й дивизии сначала взяли под контроль канал Северский Донец — Донбасс. После этого бойцы освободили участок с огнеупорным заводом, на котором находятся доменные печи. На этой площадке было много укрытий для личного состава.

Российские военные при зачистке действовали не только в пешем порядке, но и на боевых машинах. При этом украинские боевики упорнее всего сопротивлялись в высотном квартале. На заключительном этапе десантники зачистили лес.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что командование ВСУ в ходе подготовки к боям в Константиновке оттянуло подразделения из Часова Яра.