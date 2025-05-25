На записи видно, что в курском приграничье боевики ВСУ оставили тяжелую технику, американскую самоходную гаубицу М109 и танки, а также бросили снаряды и боеприпасы.

«Редкая натовская самоходка, выкинули ее из Суджи. Поступил приказ от начальника артиллерии, позывной Мажор, отработать по ней артиллерийским огнем совместно с нашими товарищами БПЛАшниками», — рассказал замкомандира дивизиона по военно-политической работе с позывным Кайрос.

Он добавил, что ее сначала совместными усилиями подбили, а потом вытянули в таком виде. Она полностью разбита, ее приходится волочь по дороге. Кайрос добавил, что гаубицу отправят в ремроту.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с трофейной натовской техникой, в числе которой оказался американский бронеавтомобиль категории MRAP Oshkosh M-ATV. Он поблагодарил натовцев за такой щедрый подарок и пообещал, что эти трофеи применят на деле, чтобы приблизить победу России в конфликте.