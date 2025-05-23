«Щедрый подарок». Кадыров показал кадры с натовской трофейной техникой ВСУ

Чеченский лидер Рамзан Кадыров поделился видео с трофейной натовской техникой, привезенной в республику с передовой. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале .

Кадыров сообщил, что осмотрел очередную партию трофейной техники. Первой он отметил реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» на базе Урал-4320, назвав ее надежной и проверенной временем. По его словам, она снова готова напомнить о себе в бою, продемонстрировав свою эффективность.

«Справа — американский Oshkosh M-ATV, бронеавтомобиль категории MRAP. Теперь он будет служить нашим бойцам против тех, кто его и отправил», — написал Кадыров.

Чеченский лидер иронично отметил, что теперь те, кто отправил эту машину ВСУ смогут сами узнать, «насколько он „практичен“, когда идет в бой под другим флагом».

Кадыров также поблагодарил натовских производителей за такие щедрые подарки, как броня, электроника и запасные части, так как им все пригодится. При этом он уточнил, что техника прибыла в республику «прямиком с передовой». Теперь ей пришло время пройти «настоящее боевое крещение», так как трофеи берут и используют, чтобы стать ближе еще на один шаг к победе.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военнопленные, которые раскаялись и еще «не испачкали свои руки по локоть в крови», смогут вступить в ряды российской армии.