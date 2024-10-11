Проникнувших в Курскую область боевиков ВСУ заочно арестовали в России

Суд заочно арестовал 9 боевиков ВСУ за преступления в Курской области

Девяти украинским боевикам, которых заподозрили в серии преступлений на территории Курской области, выбрали меру пресечения. Ленинский районный суд Курска вынес постановление об их заочном аресте, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В ведомстве заявили, что ходатайства об аресте подозреваемых подали сотрудники Главного военного следственного управления СК России.

Криминалисты установили, что все подозреваемые в составе вооруженных формирований незаконно пересекли границу России и участвовали в боевых действиях на территории Курской области, а также совершали тяжкие преступления, представляющие общественную опасность.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявил, что российские военные освободили 15 населенных пунктов Курской области, куда ворвались украинские боевики. Он подчеркнул, что военные продолжат расчистку российского региона, пока не выдавят все украинские войска за пределы России.