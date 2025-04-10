Российские военные начали вывозить тела украинских солдат, брошенных в Курской области при отступлении ВСУ. Счет пошел на десятки тысяч, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что киевский режим даже не попытался эвакуировать тела уничтоженных украинских боевиков. Многие бойцы ВСУ скончались от полученных ранений, брошенные «побратимами».

«В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счет идет на десятки тысяч», — сказал он.

По его словам, российским военным осталось выбить боевиков ВСУ из села Горналь и хутора Олешня в Курской области. Там еще продолжаются ожесточенные бои.

Ранее на Украине потребовали уволить Александра Сырского с поста главнокомандующего украинской армии.

До этого главком ВСУ рассказал, что про подготовку вторжения в курское приграничье знали только четыре человека.