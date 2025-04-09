Бывший начальник штаба «Азова»* Богдан Кротевич призвал Александра Сырского уйти в отставку с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом он заявил в интервью британской газете The Guardian .

Украинский националист заявил, что Сырский подвергает жизни украинских солдат риску. Он также отметил у главкома ВСУ отсутствие «стратегического мышления».

«Я начал получать от высшего армейского командования, от штаба верховного главнокомандующего приказы, которые становились все более и более преступными, и я, по совести, не мог их выполнять и следовать им», — сказал Кротевич.

Националист также добавил, что Сырский с момента назначения на пост главкома в феврале 2024 года практически ничего не сделал для успеха ВСУ. Он был слишком сосредоточен на вторжении в Курскую область. И это при том, что в то время у ВСУ возникли «огромные проблемы» с обороной Красноармейска (Покровска — украинское название) в ДНР.

Кротевич также обвинил Сырского в том, что украинские боевики после смены на передовой вынуждены базироваться и отдыхать в 50 метрах от линии фронта вместо отправки в тыл. Командование ВСУ подвергает их жизни опасности, так как не понимает, как работают дроны FPV и планирующие бомбы.

Ранее российский боец с позывным Коваль заявил, что украинское диверсионное подразделение «Кракен»** оказалось слабым, особенно в стрелковом бою.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

* Националистический батальон «Кракен» сформирован боевиками «Азова» — запрещенной в России террористической организации.