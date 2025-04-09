Сырский рассказал подробности вторжения ВСУ в Курскую область

Сырский: о плане вторгнуться в Курскую область изначально знали четыре человека

О подготовке вторжения ВСУ в Курскую область знали четыре человека, а для многих украинских командиров это было «нравственным барьером». Об этом рассказал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью изданию «Левый берег».

«Перед наступлением я буквально объездил все подразделения и каждому объяснил, для чего мы туда идем и почему именно здесь. Потому что были командиры, которые спрашивали, законно ли это», — заявил он.

Главком ВСУ добавил, что планы до командиров бригад довели за две недели до начала наступления.

Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении приграничного села Гуево. После этого под контролем противника остались всего два населенных пункта Курской области — Олешня и Горналь.

Общие потери ВСУ в регионе приближаются к 73 тысячам военных. Кроме того, они лишились свыше 400 танков и тысяч единиц другой техники.