Бойцы «Вагнера» выразили готовность защитить Курскую область

Совет командиров «Вагнера» выразил готовность прийти на помощь Курской области

Фото: РИА «Новости»

Совет командиров «Вагнера» выразил готовность прибыть в Курскую область и по первому зову развернуть боевые порядки для защиты России. Заявление привел Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови», — следует из заявления.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что через два-три дня в Курской области будут хорошие результаты.

По данным Министерства обороны, за сутки украинские войска потеряли в регионе до 280 боевиков и 27 единиц бронетехники.

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