Бойцы «Вагнера» выразили готовность защитить Курскую область

Совет командиров «Вагнера» выразил готовность прибыть в Курскую область и по первому зову развернуть боевые порядки для защиты России. Заявление привел Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови», — следует из заявления.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что через два-три дня в Курской области будут хорошие результаты.

По данным Министерства обороны, за сутки украинские войска потеряли в регионе до 280 боевиков и 27 единиц бронетехники.