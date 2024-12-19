Российские военные получат выплаты за подбитую технику ВСУ

Российским военнослужащим направят дополнительные выплаты за подбитую бронетехнику украинской армии. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии в Гостином Дворе.

«Это все будет сделано, даже сомнений в этом быть не может ни у кого», — подчеркнул он.

Также глава государства сообщил, что количество ликвидированной техники ВСУ в курском приграничье переросло число уничтоженной техники за весь прошлый год.

ВС России выбьют украинских боевиков из региона, пообещал он. Президент не назвал точную дату освобождения Курской области, но заметил, что сейчас российские войска ведут бои на этой территории. По его словам, все пострадавшие от действий ВСУ населенные пункты под Курском восстановят.