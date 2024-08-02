Бойцы уничтожили технику ВСУ в районах 5 населенных пунктов в ДНР

Подразделения «Южной» группировки нанесли мощные удары по технике ВСУ в районах пяти населенных пунктов в ДНР. Об этом сообщила «Звезда».

Несколько РСЗО «Град» накрыли огнем определенный сектор, затем подключилась ствольная артиллерия. Две боевые машины десанта вплотную подобрались к позициям и работали из закрытой огневой позиции.

Отмечается, что в результате военнослужащие за сутки уничтожили 12 единиц боевой техники ВСУ.