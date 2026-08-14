Подразделения группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 110 тяжелых гексакоптеров, снаряд РСЗО HIMARS и более 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 110 тяжелых боевых гексакоптеров и шесть барражирующих боеприпасов противника», — сказал он.

Бойцы «Запада» за сутки также вскрыли и уничтожили 58 пунктов управления беспилотниками, 32 робототехнических комплекса и шесть полевых складов ВСУ. Кроме того, российские военные поразили три станции спутниковой связи Starlink.

Ранее бойцы группировки войск «Север» отличились в Харьковской области. Российские военные за сутки уничтожили более 210 боевиков ВСУ, сбили 287 БПЛА самолетного типа и 93 ударных гексакоптеров «Баба-яга», военную технику и 38 пунктов управления БПЛА противника.