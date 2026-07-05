Боевые потери Вооруженных сил Украины при столкновении с подразделениями группировки войск «Север» за сутки превысили 200 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.

В зоне ответственности «Севера» ранены и погибли 205 украинских военнослужащих. ВСУ лишились 124 беспилотников самолетного типа, 54 октокоптеров типа R-18, девять наземных робототехнических комплексов, 16 машин и одного орудия полевой артиллерии. Кроме того, российские войска поразили 27 пунктов управления БПЛА.

Группировка «Север» трудится над расширением буферной зоны. Президент России Владимир Путин заявил на совещании при посещении вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, что чем больше ударов нанесут ВСУ, тем более широкой сделают полосу безопасности.