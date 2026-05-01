Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за апрель уничтожили свыше 55 средств доставки грузов и личного состава в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.

«Уничтожили более 30 автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более 25 роботизированных комплексов, задействованных в доставке и ротационных мероприятиях ВСУ», — рассказал он.

Операторы БПЛА не оставляют врагу возможности использовать старые маршруты и создать новые для доставки провианта, материальных средств. Боеприпасов и горюче-смазочных материалов к линии ЛБС.

Удары по логистике украинской армии осуществляются ударными дронами и коптерами со сбрасываемой боевой частью. Инженеры-техники снаряжают БПЛА осколочно-фугасными или кумулятивными боеприпасами.

Прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 141 вражеский беспилотник над регионами России.