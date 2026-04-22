Дроны снабжения навели бойцов «Ахмата» на боевиков ВСУ в Харьковской области

Кадыров рассказал об ударах «Ахмата» по боевикам ВСУ в «плащах-невидимках»

Действующие на освобожденных территориях Харьковской области бойцы батальона «Ахмат-Запад» сорвали две попытки прорыва украинских боевиков. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров .

Он пояснил, что в ходе первой попытки противник перебросил на участок группу пехотинцев для наблюдения и корректировки ударов. Боевиков выдали беспилотники, которые доставили им ресурсы.

Вторая группа украинских военных использовала элементы маскировки и надела так называемые плащи-невидимки, но это не спасло их от последующего удара дронов.

«Обнаруженные цели были успешно уничтожены», — подчеркнул Кадыров.

Состоящий в группировке войск «Центр» морской пехотинец с позывным Певец заявил, что вместе с семью товарищами укрылся от тяжелых украинских беспилотников «Баба-яга» при помощи костюмов, скрывающих тепло тела.

По его словам, такой наряд позволил группе добраться до позиций противника на Добропольском направлении, уничтожить 16 боевиков и закрепиться на их месте.