Бойцы «Севера» угощали белгородцев «солдатской» кашей в честь Дня Победы

Военные группировки «Север» развернули более пяти полевых кухонь в Белгородской области и угощали жителей «солдатской» в честь Дня Победы. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным Сова.

«Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ развернули более пяти полевых кухонь для того, чтобы угостить жителей Белгородской области „солдатской“ кашей в ходе проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы», — отметил он.

Военные специально выбирали небольшие поселки и деревни. Бойцы прибывали заранее на места проведения мероприятий и угощали всех желающих чаем, бутербродами и «солдатской» кашей.

Ранее десантники группировки войск «Север» сообщил, что его сослуживец, закрывший товарища от БПЛА, стал Героем России.