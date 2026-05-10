«Передайте привет супруге». Закрывший товарища от БПЛА боец стал Героем России
Закрывший товарища от БПЛА на спецоперации командир Михаил Купов стал Героем России. Он получил смертельное ранение, сообщили ТАСС участвовавшие в операции десантники группировки войск «Север».
По словам одного из них, в начале марта под командованием Купова трое разведчиков за несколько дней освободили в тылу ВСУ две лесополосы.
В результате атаки дронов командир группы получил тяжелое ранение, но продолжил руководить операцией.
«Фраза сказана в эфир, последние слова: „Пацаны, спасибо за работу, всех люблю, передайте привет супруге“», — отметил военный.
Указом президента Владимира Путина за проявленное мужество Купову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда» передали его близким родственникам.
Днем ранее первая женщина — Герой России на СВО посмотрела парад Победы в Москве рядом с Путиным.