«Передайте привет супруге». Закрывший товарища от БПЛА боец стал Героем России

Закрывший товарища от БПЛА на спецоперации командир Михаил Купов стал Героем России. Он получил смертельное ранение, сообщили ТАСС участвовавшие в операции десантники группировки войск «Север».

По словам одного из них, в начале марта под командованием Купова трое разведчиков за несколько дней освободили в тылу ВСУ две лесополосы.

В результате атаки дронов командир группы получил тяжелое ранение, но продолжил руководить операцией.

«Фраза сказана в эфир, последние слова: „Пацаны, спасибо за работу, всех люблю, передайте привет супруге“», — отметил военный.

Указом президента Владимира Путина за проявленное мужество Купову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда» передали его близким родственникам.

