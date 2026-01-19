Бойцы «Севера» поучаствовали в богослужениях и крещенских купаниях

Бойцы 6-й армии группировки войск «Север» поучаствовали в крещенских купаниях и чине освящения воды в купели. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира батальона с позывным Регион.

«Нас пригласили, поскольку военнослужащие 6-й армии принимали непосредственное участие в строительстве купели в честь преподобного Иосифа Волоцкого», — уточнил военный.

Он пояснил, что святой считается покровителем службы материально-технического обеспечения ВС России. Саму же купель построили для местных жителей.

После освящения воды протоиерей Алексей Бутейко благословил военнослужащих иконой Бородицы, переданной из казанского Раифского мужского монастыря, на дальнейшую службу. Священник рассказал агентству, что они в этот день сделали два важных дела — и воду освятили, и передали икону в боевой полк.

Группировку войск «Север» создали в 2024 году. В ее зону ответственности вошли Курская, Брянская и Белгородская области.

Минобороны опубликовало в телеграм-канале кадры богослужений, в которых участвовали бойцы группировок войск «Запад» и «Север».

Ранее религиовед Евгений Игнатенко перечислил самые сильные молитвы, которые можно читать перед погружением в крещенские купели.