Названы самые сильные молитвы перед погружением в крещенскую купель

На Крещение Господне в прорубь нужно трижды окунуться, а перед погружением — помолиться. Религиовед Евгений Игнатенко рассказал, какие именно молитвы принято читать, сообщил Regions.ru .

Православные люди, погружающиеся в ледяную воду на Крещение, связывали этот день с духовным обновлением и надеждой на прощение и исцеление.

Игнатенко пояснил, что вода в это время приобретает особое свойство, называемой «Великой Агиасмой». Люди всегда верили, что она поможет сохранить здоровье и душевный покой на целый год.

По его словам, погружение в прорубь не является обязательной практикой. Люди просто верят, что смогут так физически и духовно очиститься.

«Перед погружением многие верующие читают специальные молитвы, такие как „Отче наш“ или „Символ веры“, укрепляющие решимость и уверенность в правильности действий», — рассказал он.

Игнатенко добавил, что одни из действенных обращений — молитвы Божией Матери, Преподобному Серафиму Саровскому и Святому Николаю Чудотворцу.

Люди могут обратиться и к определенным святым при возникновении важных или тяжелых обстоятельств. Матроне Московской молятся, прося помощи в исцелении, преподобному Феодосию Печерскому, когда нуждаются в наставлении, а святителю Спиридону Тримифунтскому — о благополучии семьи и финансовом успехе.

Петербургский священник Дмитрий Зубов объяснил, что погружение без молитвы в крещенские купели не более чем процедура, ведь сам праздник утратит свое глубокое содержание.