Силы 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали более 730 военных ВСУ в Харьковской области за апрель. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным Карта.

Враг понес потери в результате огневого поражения как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации. Воздушная разведка фиксирует передвижения и пресекает попытки ротации и подготовки контратак.

«Силами войск беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ противник понес невосполнимые потери в количестве более чем 730 военнослужащих ВСУ в Харьковской области», — подчеркнул Карта.

Накануне Минобороны сообщило о продвижении группировки войск «Восток» в глубину обороны украинской армии.