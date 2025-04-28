Бойцы Росгвардии уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Бойцы Росгвардии уничтожили украинский склад боеприпасов в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Объект военные обнаружили при авианаблюдении. Затем оператор запустил по нужным координатам беспилотник. Цель удалось успешно поразить.

Росгвардия опубликовала также кадры с места.

Накануне Министерство обороны сообщило, что российские военные за сутки нанесли по меньшей мере 168 ударов по инфраструктуре украинских аэродромов, цеху по сборке беспилотников и складам боеприпасов, в том числе со снарядами для реактивных систем залпового огня HIMARS.

В начале апреля украинские боевики сообщили журналистам Le Monde, что российские военные уничтожили на Украине крупнейший завод боеприпасов.