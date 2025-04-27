ВС России нанесли поражение украинской инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке БПЛА и складам боеприпасов в 168 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские бойцы в том числе ударили по складам, где хранились реактивные снарядами для системы залпового огня HIMARS американского производства.

Также подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Отрадное, Комар и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Поразить удалось живую силу и технику механизированной, аэромобильной, егерской бригад ВСУ.

Потери противника составили как минимум 140 боевиков, три бронированные боевых машины, три артиллерийских орудия и другую технику. Также удалось уничтожить две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что число иностранных наемников в рядах ВСУ значительно сократилось.