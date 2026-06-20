Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

В зону проведения спецоперации из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Каджи Кадырова отправилась очередная группа добровольцев. Бойцы прошли курс подготовки, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня на передовую отправляются люди разных профессий, возрастов и регионов нашей страны. Их объединяет чувство ответственности за Родину, готовность противостоять любым вызовам и стремление быть полезными своему Отечеству в непростое для него время», — написал чеченский лидер.

Он добавил, что добровольцы прошли интенсивный курс обучения в Российском университете спецназа имени президента Владимира Путина. Бойцы освоили современные методы ведения боевых действий, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи.

Ранее Кадыров сообщил, что российские военные уничтожили группу штурмовиков ВСУ, систему спутниковой связи Starlink и расчет операторов БПЛА в зоне СВО.