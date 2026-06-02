Бойцы «Юга» за сутки поразили 40 блиндажей и укрытий ВСУ

Астафьев: за сутки бойцы «Юга» поразили 40 блиндажей, 6 НРТК и 29 БПЛА ВСУ

Войска беспилотных систем «Южной» группировки поразили 40 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, 29 БПЛА и шесть НРТК противника на трех направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, чьи слова привел ТАСС .

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи БПЛА, три терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов», — рассказал он.

Астафьев добавил, что российские военные также поразили пять пунктов управления беспилотниками и 40 блиндажей и укрытий с украинские боевиками. Кроме того, сбиты 29 вражеских БПЛА.

Ранее в правобережной части Херсонской области дроноводы группировки войск «Днепр» уничтожили вражеский блиндаж. Укрытие ВСУ обнаружили по антенне Starlink, которую боевики даже не замаскировали.