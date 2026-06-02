Дроноводы «Днепра» уничтожили блиндаж ВСУ в Херсонской области

Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж ВСУ в правобережной части Херсонской области, обнаружив его по антенне Starlink. Об этом ТАСС рассказал оператор с позывным Дух.

«Наши разведчики „мавикисты“ обнаружили жилой блиндаж противника. Обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили», — сказал боец.

Дух добавил, что после этого стали наблюдать за этим местом. Когда украинские боевики начали укреплять блиндаж, обкладывая входы зелеными и белыми мешками с песком, то ударили по нему тяжелыми снарядами. Цель была поражена.

До этого Дух рассказывал, что расчет FPV-дрона поразил белую «Газель» с личным составом ВСУ, когда она выезжала с лесопосадки. Автотехнику уничтожили на расстоянии более 30 километров от точки взлета.

В конце мая дроноводы группировки войск «Север» ликвидировали пять НРТК в Сумской области.