Австралийские СМИ заявили о вызове российского посла в МИД из-за пленного наемника
ABC Australia: посла РФ вызвали в МИД Австралии из-за пленного наемника
Российского посла Алексея Павловского якобы вызвали в МИД Австралии для обсуждения ситуации вокруг австралийского наемника Оскара Дженкинса, предположительно, попавшего в Краматорске в плен. Об этом сообщила телекомпания ABC Australia.
Российская сторона информацию о вызове посла в австралийское внешнеполитическое ведомство не комментировала.
«Мы настоятельно призываем российское правительство полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, в том числе в отношении военнопленных», — отметил генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус.
По его словам, власти намерены выяснить, где находится Дженкинс, а также убедиться, что с ним все в порядке.
В соцсетях ранее распространилось видео, на котором австралийского наемника якобы допрашивают российские военнослужащие. Телеканал ABC сообщил, что 32-летний житель Мельбурна участвовал в боях на стороне Украины. Его взяли в плен в Краматорске.
Российский боец с позывным Парыга ранее сообщил, что во время выполнения боевых задач на Курахово-Селидовском направлении он чаще встречал наемных солдат, чем украинских бойцов.