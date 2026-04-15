ФСБ: в Константиновке уничтожили три ДРГ ВСУ, готовившие засады на пути ВС РФ

Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» управления ФСБ по Донецкой Народной Республике ликвидировали в Константиновке три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецподразделение ФСБ действует вместе с четвертой бригадой группировки войск «Юг».

В ходе оперативных действий бойцы зафиксировали украинский гексакоптер «Баба-яга», доставлявший для украинских боевиков провизию.

Операторы «Горыныча» выявили маршрут полета тяжелого дрона и выявили места дислокации противника.

В результате удалось уничтожить три диверсионно-террористические группы ВСУ, которые готовили засады в городской застройке на пути следования российских подразделений.

Минобороны сообщало, что российские военные выбили боевиков ВСУ с важных рубежей и уничтожили пулеметный расчет.

