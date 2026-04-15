Бойцы «Горыныча» ликвидировали три украинских ДРГ в Константиновке
Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» управления ФСБ по Донецкой Народной Республике ликвидировали в Константиновке три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Спецподразделение ФСБ действует вместе с четвертой бригадой группировки войск «Юг».
В ходе оперативных действий бойцы зафиксировали украинский гексакоптер «Баба-яга», доставлявший для украинских боевиков провизию.
Операторы «Горыныча» выявили маршрут полета тяжелого дрона и выявили места дислокации противника.
В результате удалось уничтожить три диверсионно-террористические группы ВСУ, которые готовили засады в городской застройке на пути следования российских подразделений.
Минобороны сообщало, что российские военные выбили боевиков ВСУ с важных рубежей и уничтожили пулеметный расчет.