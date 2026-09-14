Бойцы «Днепра» обезвредили беспилотник ВСУ на Запорожском направлении

Военнослужащие группировки войск «Днепр» обнаружили и обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа с взведенной боевой частью на Запорожском направлении. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий с позывным Галета.

По словам бойца, целый БПЛА самолетного типа с взведенной боевой частью нашли на заросшем участке с помощью другого беспилотника и пеших поисковых групп. Противник установил на беспилотнике механизм неизвлекаемости, поэтому сапер мог подорваться при попытке обезвредить устройство.

«В любой момент могла произойти самоликвидация.<…> В итоге обнаружили, отработали, уничтожили, задачу выполнили», — рассказал военнослужащий.

Ранее военнослужащий группировки «Днепр» с позывным Механик сообщил об уничтожении российскими военными подземной базы украинских сил в Херсоне. По его словам, там находились иностранные наемники и бойцы подразделения «Птицы Мадьяра».