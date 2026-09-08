Российские военные уничтожили подземную базу ВСУ в оккупированном киевским режимом Херсоне, где размещались наемники и террористы подразделения «Птицы Мадьяра». Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Механик.

«Оперативно-тактическая авиация ВС РФ успешно нанесла удар ФАБ-1500 по крупному подземному объекту украинских террористов, располагавшемуся на острове Корабел в Херсоне», — уточнил военный.

Механик добавил, что целью ВС России был крупный подземный пункт размещения личного состава. Он был оборудован комнатой управления БПЛА, а также сборочными цехами, где создавали и ремонтировали различные беспилотники.

Дроноводы 18-й армии группировки войск «Днепр» корректировали авиаудар. Они использовали разведывательный БПЛА семейства Zala.

В конце августа военнослужащие «Днепра» уничтожили бронеавтомобиль и замаскированный пункт размещения подразделения «Птицы Мадьяра» под Херсоном.