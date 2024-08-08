Бойцы «Вагнера» отправились в Курскую область

Военкор Гузенко: бойцы ЧВК «Вагнер» направились в Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Бойцы ЧВК «Вагнер» отправились в Курскую область, чтобы оказать сопротивление ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент Егор Гузенко.

Он опубликовал видеозапись с участниками ЧВК, подписав ее словами: «Я говорил, что будут хорошие новости? Так вот они вам. В Россию возвращаются бойцы ЧВК „Вагнер“». Гузенко пожелал военным успехов в боях с противником.

На кадрах бойцы поделились планами разбить украинские силы на территории Курской области.

Ранее власти эвакуировали с приграничных территорий около трех тысяч жителей, часть из них расположились в 21 пункте временного размещения.

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