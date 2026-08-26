Подразделения Вооруженных сил России уничтожили бронеавтомобиль и замаскированный пункт размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» под Херсоном. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Приморск.

По словам военнослужащего, разведывательный коптер обнаружил цели во время ночного наблюдения за правобережной частью Херсонской области, оккупированной ВСУ. После этого расчет беспилотных систем применил FPV-дрон, который поразил машину с боеприпасами и место размещения военнослужащих. Удар уничтожил весь боекомплект и личный состав подразделения.

«Птицы Мадьяра» — подразделение беспилотных систем ВСУ. Его в 2022 году сформировал Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр».