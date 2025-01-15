Бойцы «Ахмата» рассказали об уничтожении пехоты и техники ВСУ в Курской области

Российские бойцы ведут круглосуточную разведку в небе, выявляя новые цели и уничтожая их, в частности, цепь блиндажей украинских боевиков в лесу.

«Много зашло таких идейных туда, наемников много попадается, работаем. <…> На днях пехоту врага разбомбили. Bradley подъезжала, ротация была, тоже поймали», — рассказал замкомандира отделения с позывным Диор.

По словам механика-водителя танка с позывным Шкед, на позициях они иногда сразу загружаются, «отстреляли „барабан“, приезжает машинка, загружаем — дальше работаем». Времени на сон практически не остается из-за активных боев.

Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, ВСУ несут большие потери в курском приграничье, так как бросают в этот район очень большие ресурсы, чтобы закрепиться, не дать себя выбить. Кроме того, украинское командование построило подобие заградительной системы, чтобы предотвратить бегство бойцов с позиций.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что украинские боевики при отступлении стали оставлять на позициях заминированные окопные свечи.