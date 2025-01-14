Shot: при отступлении с позиций ВСУ начали минировать полевые свечи

Украинские военные, оставляющие позиции на фронте, начали минировать полевые свечи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Заминированные окопные свечи оснащены тротиловой шашкой весом 200 граммов, в которой содержатся поражающие элементы.

«Как нам стало известно, трофейные экземпляры были найдены в районе Дебальцево в ДНР после уничтожения ПВД ВСУ», — уточнил Shot.

Солдаты, вероятно, минируют свечи таким образом, чтобы заряд сработал после их ухода с позиций.

Украинские бойцы также оставили емкости с ядовитой жидкостью, которой они, предположительно, обрабатывали FPV-дроны.

Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан ранее рассказал, что солдаты ВСУ удаленно минируют дороги в Суджанском районе Курской области «лепестками» или кассетными боеприпасами.