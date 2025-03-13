Бойцы «Ахмата» попали в плен при освобождении Курской области

Во время операции «Поток» по освобождению Курской области несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен. Командир Апти Алаудинов пообещали вернуть их на родину. Его видеообращение опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

«Есть те, к сожалению, которые попали в плен. Они тоже, даст бог, будут возвращены домой», — сказал он.

Алаудинов поблагодарил военнослужащих, которые сражались на курском направлении, и поддержавших их мирных жителей. Бойцы спецназа «Ахмат», по его словам, внесли неоценимый вклад в освобождение Курской области. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Вооруженные силы Украины, по информации командира, потеряли в приграничном регионе около 70 тысяч человек. Он сказал, что в течение нескольких дней завершится зачистка занятой территории.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об освобождении 86% территории Курской области. За последние пять дней группировка «Север» освободила 24 населенных пункта.