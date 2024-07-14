Бойцы «Ахмата» пленили троих украинских боевиков

Алаудинов: бойцы «Ахмата» взяли в плен троих военных ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с войсками Южного военного округа взяли в плен троих украинских солдат. Об этом командир отряда генерал-майор Апты Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что была грамотно спланирована диверсионно-штурмовая операция.

По мнению Алаудинова, украинский конфликт завершится осенью 2024 года победой России. По его словам, власти республики это прекрасно понимают.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу собственной страны и согласился на капитуляцию войск. НАТО предрекли серьезные проблемы из-за провала Украины на поле боя.

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