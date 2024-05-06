Бойцам «Пятнашки» передали куличи и гуманитарную помощь | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 17:39 Бойцам «Пятнашки» передали куличи и гуманитарную помощь Фонд «Донбасс» собрал гуманитарную помощь для бойцов подразделения «Пятнашка»

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Члены благотворительного фонда «Донбасс» привезли очередную партию гуманитарной помощи подразделению «Пятнашка», которое сейчас находится в пункте временной дислокации на отдыхе и реабилитации. Бойцам передали предметы первой необходимости и угостили пасхальными куличами.

Волонтер фонда попросила бойцов «Пятнашки» раздать куличи тем, кто сейчас находится на позициях и выполняет боевые задачи.

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«Вы — настоящие мужчины, побольше бы таких нашей стране», — сказала она.

Бойцы «Пятнашки» рассказали, что принимают участие в спецоперации на Артемовском направлении. Ситуацию они охарактеризовали как двоякую.

«Мы держим оборону, выходим в наступление. Выполняем все, как положено», — сказал собеседник 360.ru.

Корреспондент телеканала поинтересовался у другого бойца, как его самочувствие на отдыхе.

«Самочувствие хорошее, состояние — душевное. Видимся с друзьями, общаемся, набираемся сил. Отметим святую Пасху», — поделился боец.

Православные христиане отмечали Пасху в воскресенье, 5 мая. Перед праздником сотрудники продовольственной службы МТО ВС России в базовых лагерях в тыловых районах полков выпекали десятки тысяч куличей и красили яйца, чтобы поздравить российских военнослужащих в тылу и на передовой.