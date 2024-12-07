Стали известны детали об атаковавших Крымский мост катерах

Предпринявший попытку атаки Крымского моста новейший безэкипажный подводный катер «Гавия» разработала компания в Исландии. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По его словам, изначально этот дрон задумывали для подводных исследований, но после модернизации под военные задачи он способен нести порядка 30 килограммов взрывчатых веществ.

«„Гавия“ — подводный исследовательский дрон, который в 2010 году начала разрабатывать исландская компания Teledyne M​arine. Основными его задачами изначально были обследования и исследования», — сказал Кондратьев.

Внешне дрон напоминает военную торпеду, способную опускаться на глубину до тысячи метров. При этом «Гавия» очень медленно движется — со скоростью около пяти километров в час.

В акватории Черного моря утром 6 декабря засекли шесть безэкипажных катеров, которые вышли из Одессы в сторону Крымского моста, их уничтожили.