Богатых футболистов призвали помогать бойцам СВО, а не хвастаться подарками женам

Футболистам Павлу Мамаеву и Дмитрию Тарасову вместо демонстрации роскошных подарков женам следует проявить патриотизм и направить деньги на помощь военным, участвующих в спецоперации. Об этом 360.ru сообщили представители движения «Ветераны России»

Активисты обратили внимание, что Мамаев подарил своей жене автомобиль стоимостью в 30 миллионов рублей, а Тарасов купил супруге дом за 190 миллионов рублей.

«Где же на деле та самая „Родина“, которую вы защищаете? Действительно ли достаточно быть успешным футболистом или важно быть настоящим патриотом?» — задались вопросом в организации.

Военным требуются различные технические средства и материальная поддержка, отметили участники движения. По их словам, футболисты должны оказать бойцам СВО финансовую помощь, так как их гонорары значительно превышают зарплаты врачей, учителей, инженеров и специалистов других профессий.

«Мы призываем вас использовать свои средства для поддержки бойцов, которые защищают нашу Родину. Формирование гуманитарных грузов с продуктами питания, средствами личной гигиены и прочим для бойцов СВО — это конкретный шаг в помощь», — заключили общественники.

Ранее Мамаев подарил жене эксклюзивный автомобиль Mercedes AMG G 63 в специальном исполнении Grand Edition. Она получила его в честь рождения сына.