Экс-футболист Мамаев сделал дорогой подарок жене в честь рождения сына

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев подарил супруге, блогеру Надежде Санько, эксклюзивный автомобиль Mercedes AMG G 63 в специальном исполнении Grand Edition в честь рождения сына. Об этом женщина сообщила в своих соцсетях.

По данным сайта auto.ru, такой внедорожник отличается от обычного «гелендевагена» отделкой, в которой сочетаются черный и золотистый цвета. Стоимость машины в Европе начинается с 229 тысяч евро (23 миллионов рублей). Всего таких автомобилей выпустят около тысячи.

Это третий ребенок Мамаева и второй от Санько. Также у него есть дочь от первого брака.

Мамаев, выступавший на позиции центрального полузащитника, играл за московские «Торпедо» и ЦСКА, а также «Краснодар», «Ростов» и «Химки». Также он провел 15 матчей в футболке сборной России.

В апреле бывшая супруга футболиста Алана Мамаева заявила, что спортсмен потребовал от нее через суд более 10 миллионов рублей.