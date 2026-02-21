Боевую работу антидроновой «Елки» показали на видео

Работу российского дрона-перехватчика «Елка» сняли на видео. Кадры выложил в телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

В ролике оператор запускает дрон с установки, которую держит в руках. Перехватчик нацеливается на дрон противника, догоняет его и сбивает.

«Спокойная работа „Елок“ по целям в приграничье. Два пуска — две пораженных цели. И ликование бойцов», — отметил Котенок.

Дроны-перехватчики изготавливают в Москве. В «коробочке» — корпус, винты, плата и искусственный интеллект. Скорость полета достигает 230 километров в час.

«Просто, эффективно, недорого», — прокомментировал военкор.

Аппарат «Елка» состоит из ручной пусковой установки и кинетического перехватчика. Устройство работает по принципу «захватил цель — выстрелил — забыл». Изначально его создавали для работы по тяжелым беспилотникам противника «Баба Яга».

Россия стала использовать беспилотники для поражения украинской авиации непосредственно в воздухе, заявил в ноябре замминистра обороны Украины Юрий Мироненко.