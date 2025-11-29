Российские дроны стали охотиться на самолеты и вертолеты ВСУ

Россия стала использовать беспилотники для поражения украинской авиации непосредственно в воздухе. Об этом заявил Business Insider заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко.

По его словам, речь идет уже не только об ударах по городам или инфраструктуре. Беспилотники запускают вблизи линии фронта и ведут их на территориях, контролируемых Россией или на территории Белорусси. Это, утверждает Мироненко, позволяет корректировать полет в реальном времени и пытаться атаковать украинские воздушные цели.

Украина публично не сообщала о потерях авиации от дронов, однако издание отмечает, что новые попытки Москвы могут быть направлены на подавление украинских воздушных перехватчиков, которые активно задействуют для борьбы с дронами.

Издание также пишет, что Россия значительно увеличила производство дронов и расширяет их применение на передовой. Киев заявляет, что разрабатывает контрмеры, однако подробности обещает раскрыть лишь после того, как они перестанут давать тактическое преимущество.

Ранее, вечером 28 ноября, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Согласно мониторинговым сайтам, взрывы прогремели в Одесской и Черниговской областях.