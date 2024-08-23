Депутаты из Воскресенска собрали гуманитарную помощь для жителей Курска

Сегодня, в День окончания Курской битвы в Великой Отечественной войне, активисты «Единой России» подготовили гуманитарную помощь для отправки в Курск. Депутаты передали нуждающимся продукты питания, средства личной гигиены и школьные наборы.

Члены воскресенского отделения партии «Единой России» участвуют в гуманитарной поддержке жителей Курска. Вместе с ними депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева передала продукты, средства личной гигиены и школьные принадлежности для детей семье из Курска. Они жили в Воскресенске у родственников, а сейчас снова едут домой.

«Курская битва стала переломным моментом не только в Великой Отечественной войне, но и в мировой истории, она показала всему миру, что сила духа и сплоченность народа способны преодолеть любое зло. В такую знаменательную дату мы просто обязаны были поддержать наших соотечественников», — прокомментировала Екатерина Лобышева.

Гуманитарный груз принимают и комплектуют в местной приемной «Единой России» по адресу: город Воскресенск, улица Советская, дом № 16А.

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