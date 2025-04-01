Боевиков ВСУ приговорили к лишению свободы за обстрел мирных жителей под Суджей

Четверых украинских боевиков приговорили к лишению свободы за обстрел мирных жителей в Суджанском районе Курской области. Видео с признанием вины разместили в Telegram-канале Следственного комитета.

Суд счел достаточными доказательства, которые собрали военные следователи. Приговор вынесли четверым украинским военнослужащим 92-й отдельной штурмовой бригады Максиму Лебедеву, Сергею Бутенко, Алексею Евсееву и Александуа Занчуку.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области», — сообщила пресс-служба СК.

Следствие установило, что 23 августа 2024 года фигуранты в составе подразделений ВСУ незаконно вторглись на территорию России. В деревне Спальное Суджанского района Лебедев, Бутенко, Евсеев и Занчук, угрожая оружием, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации мирного населения. Также установлено, что фигуранты неоднократно открывали огонь по мирным жителям.

Боевиков задержали военнослужащие российской армии. Лебедева приговорили к 14 годам, Бутенко, Евсеева и Занчука — к 15 годам, первые три года осужденные будут отбывать в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее еще четверых украинских военнослужащих приговорили к 15 и 16 годам лишения свободы за нападение на Курскую область. Находясь в Суджанском и Кореневском районах, военные, используя оружие, запугивали местное население.