Зашедшие в Суджанский район Курской области украинские боевики загнали местных жителей в подвалы и запретили им выходить на улицу. Об этом военным следователям рассказала эвакуированная из курского приграничья Нина Девятилова. Видео с ее показаниями опубликовал ТАСС .

Местная жительница пояснила, что, услышав стрельбу, выбежала из дома, взяв только одну сумку, и даже не помнит, закрыла ли его. Вместе с соседями она спряталась в кустах, пережидая стрельбу, которую устроили украинские боевики прямо на улице.

«В Суджанском районе мирные люди в плену у вэсэушников в подвалах сидели. В Плехове мужчину убили. Шел по улице, взяли просто и расстреляли», — рассказала Девятилова военному следователю.

Командир русского отряда с позывным Аид ранее заявил, что украинские военные стянули к Судже большое количество сил. Для того чтобы не дать вражескому «кулаку» сформироваться, российские бойцы наносят регулярные удары.

Семьи оставшихся в Судже мирных жителей написали открытое письмо с призывом создать гуманитарный коридор для эвакуации оставшихся в городе гражданских. Они пояснили, что в случае начала штурма города шансов выжить у жителей нет, потому что ВСУ могут использовать их в качестве живого щита.