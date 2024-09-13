Жители курского приграничья призвали к эвакуации людей из Суджи

Родные жителей населенных пунктов Суджанского района Курской области, остающихся под контролем украинских сил, подписали письмо с требованием открыть гуманитарные коридоры для эвакуации семей. Как сообщил «Коммерсант» , свое послание они адресовали президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинецу и Международному комитету Красного Креста.

Авторы обращения заявили, что на подконтрольной ВСУ территории находятся 698 человек. Но это только предварительные данные организации «Лиза Аллерт».

«Число этих людей существенно больше. В основном это старики, которые не успели выехать и эвакуация которых не была организована», — говорится в тексте письма.

Подписанты призвали стороны начать переговоры об эвакуации и договориться о создании гуманитарного коридора. Авторы призвали вывести людей до начала наступления российских войск на Суджу.

«Если ВСУ решат обороняться в городе, шансы выжить у гражданских минимальны», — пояснили авторы.

Один из подписантов священник Сергий Телевинов в комментарии журналистам заявил, что в Судже остались пожилые родители и сестра. Выйти с ними на связь он не может с момента начала боевых действий.

«Мы пишем, звоним и ходим в городские администрации, в Минобороны, властям всех уровней. Но так и не получили ни одного внятного ответа и поэтому решили направить такое обращение», — заявил он.

С открытым письмом к международным организациям о необходимости гуманитарного коридора из Суджи обратился сооснователь ликвидированной «Новой газеты» Дмитрий Муратов *.

Он призвал комиссию ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста посодействовать в эвакуации жителей. Журналист подчеркнул, что это единственный путь спасения.

«Прошу вас содействовать его немедленной организации. Гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей, в первую очередь, стариков и детей должны обе стороны конфликта — в соответствии с Женевской конвенцией. Объявить о данной эвакуации с помощью ресурсов МЧС РФ и организовать ее незамедлительно», — написал Муратов*.

Министерство обороны России ранее заявило, что подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление на позиции ВСУ в Курской области. В ведомстве заявили, что за минувшие сутки бойцы отразили контрнаступление боевиков около села Обуховка Кореневского района и сорвали две атаки около деревни Камышевка и села Борки в Суджанском районе.



*Признан иностранным агентом.