Жители курского приграничья призвали к эвакуации людей из Суджи
Путина призвали к открытию гуманитарного коридора для эвакуации жителей Суджи
Родные жителей населенных пунктов Суджанского района Курской области, остающихся под контролем украинских сил, подписали письмо с требованием открыть гуманитарные коридоры для эвакуации семей. Как сообщил «Коммерсант», свое послание они адресовали президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинецу и Международному комитету Красного Креста.
Авторы обращения заявили, что на подконтрольной ВСУ территории находятся 698 человек. Но это только предварительные данные организации «Лиза Аллерт».
«Число этих людей существенно больше. В основном это старики, которые не успели выехать и эвакуация которых не была организована», — говорится в тексте письма.
Подписанты призвали стороны начать переговоры об эвакуации и договориться о создании гуманитарного коридора. Авторы призвали вывести людей до начала наступления российских войск на Суджу.
«Если ВСУ решат обороняться в городе, шансы выжить у гражданских минимальны», — пояснили авторы.
Один из подписантов священник Сергий Телевинов в комментарии журналистам заявил, что в Судже остались пожилые родители и сестра. Выйти с ними на связь он не может с момента начала боевых действий.
«Мы пишем, звоним и ходим в городские администрации, в Минобороны, властям всех уровней. Но так и не получили ни одного внятного ответа и поэтому решили направить такое обращение», — заявил он.
С открытым письмом к международным организациям о необходимости гуманитарного коридора из Суджи обратился сооснователь ликвидированной «Новой газеты» Дмитрий Муратов *.
Он призвал комиссию ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста посодействовать в эвакуации жителей. Журналист подчеркнул, что это единственный путь спасения.
«Прошу вас содействовать его немедленной организации. Гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей, в первую очередь, стариков и детей должны обе стороны конфликта — в соответствии с Женевской конвенцией. Объявить о данной эвакуации с помощью ресурсов МЧС РФ и организовать ее незамедлительно», — написал Муратов*.
Министерство обороны России ранее заявило, что подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление на позиции ВСУ в Курской области. В ведомстве заявили, что за минувшие сутки бойцы отразили контрнаступление боевиков около села Обуховка Кореневского района и сорвали две атаки около деревни Камышевка и села Борки в Суджанском районе.
*Признан иностранным агентом.