Боевики ВСУ в ужасе сбежали из Николаевки в Курской области
Боец Серафим: из-за окружения военные ВСУ сбежали из Николаевки под Суджей
Украинские военные в деревне Николаевке Суджанского района Курской области испугались окружения и бросили свои позиции. О бегстве противника заместитель командира полка контроля территории ВКС по военно-политической работе с позывным Серафим рассказал РИА «Новости».
По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины отступили после непродолжительного стрелкового боя. Они бросили позиции, когда осознали угрозу окружения. Серафим сообщил, что теперь военнослужащие первой, второй, третьей и четвертой рот полка ВКС России находятся не только в Николаевке, но и в Викторовке.
«Сейчас это произошло… в более спокойной обстановке ввиду того, что противник, оказавшись в оперативном окружении, стал отходить», — сказал он.
Кроме Викторовки и Николаевки ВС России освободили Старую Сорочину и Лебедевку. Украинские боевики отступили к Малой Локне и попали в огненный мешок.