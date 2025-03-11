Украинские военные в деревне Николаевке Суджанского района Курской области испугались окружения и бросили свои позиции. О бегстве противника заместитель командира полка контроля территории ВКС по военно-политической работе с позывным Серафим рассказал РИА «Новости» .

По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины отступили после непродолжительного стрелкового боя. Они бросили позиции, когда осознали угрозу окружения. Серафим сообщил, что теперь военнослужащие первой, второй, третьей и четвертой рот полка ВКС России находятся не только в Николаевке, но и в Викторовке.

«Сейчас это произошло… в более спокойной обстановке ввиду того, что противник, оказавшись в оперативном окружении, стал отходить», — сказал он.

Кроме Викторовки и Николаевки ВС России освободили Старую Сорочину и Лебедевку. Украинские боевики отступили к Малой Локне и попали в огненный мешок.