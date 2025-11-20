Украинские боевики заставляли пожилых мирных жителей строить оборонительные сооружения в селе Гай Днепропетровской области. Об этом заявил командир расчета БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Уран в беседе с РИА «Новости» .

«Наблюдали картину: местных мужчин, уже возрастных, загоняли на позиции и заставляли копать блиндажи, окопы, усиливая оборону по мере нашего приближения», — заявил он.

По данным Минобороны, 17 ноября российские войска взяли под контроль населенный пункт Гай.

Ранее стало известно, что украинские боевики на Харьковском направлении попытались сбежать под видом гражданских. Речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Они теряют устойчивость и отступают. Чтобы скрыться, переодеваются в обычную одежду. Одного из таких дезертиров российская армия взяла в плен.