СК завел дело о теракте на военных ВСУ после убийства жителей села Малая Локня

Уголовное дело о террористическом акте возбудили против украинских боевиков после убийства двух мирных жителей в селе Малая Локня в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, члены группировок ВСУ не позднее начала февраля 2025 года убили двух мирных жителей в указанном населенном пункте.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление личности погибших. Силовики назначали необходимые медицинские экспертизы.

В ходе предварительного следствия специалисты установят и привлекут к ответственности представителей ВСУ, причастных к преступлению.

Ранее в среду Минобороны объявило об освобождении еще пяти населенных пунктов на территории Курской области.

Военный корреспондент Евгений Поддубный отмечал, что в самом городе Суджа все еще продолжаются бои, но сопротивление украинских боевиков скоро подавят.