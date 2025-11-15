Деморализованные военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на Харьковском направлении продолжают массово складывать оружие и сдаваться в плен российской армии. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

«За сутки сдалось в плен пять военнослужащих бригады», — отметил собеседник издания.

По его данным, сдавшиеся в плен боевики обороняли позиции с весны 2025 года.

Ранее ВС России установили контроль над селом Синельниково в Харьковской области, а также Даниловкой в Днепропетровской. Минобороны уточнило, что первый населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север», а второй — «Восток».

Синельниково является крупным железнодорожным узлом. Село Даниловка находится в центре Днепропетровской области, в 48 километрах от столицы региона.

На прошлой неделе российская армия прорвала оборону ВСУ севернее Алексеевки и продвинулась вглубь более чем на три километра. В результате наступления ВС России освободили Волчье — село в Покровском районе на левом берегу одноименной реки.